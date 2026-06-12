タレントるーるるがプロデュースするライブイベント「るーふぇすvol.2」が11日、東京・渋谷音楽堂で開催され、元SKE48江籠裕奈らが出演した。MCはアイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美が担当。トップバッターで登場した江籠は「いくつになっても可愛くいたいハート」などの5曲を披露。るーるるとは接点がなく、「どうしてイベントに呼んでいただけたのか分からなかった」というが、自分推しと聞き、「自信がついた