女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。過去の恋愛について語った。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「過去の恋愛を教訓にして次に生かした経験は？」と聞かれたMEGUMI。「嫌われたくないから我慢しようみたいなことをやってたけど、嫌なことを嫌って言うのは大事」だと伝えた。続けて「あとやっぱり距離感」と