超特急のリョウガ（31）とユーキ（31）が12日、都内で「シチズンエコ・ドライブ」誕生50周年記念イベントに出席した。この日は「恋人の日」で、リョウガは「ユーキくんはドジっ子で、食べ物をこぼしたりしているけど、ライブでは光り輝いていて、見る人をとりこにする」。ユーキも「リョウガは多才。ピアノも弾けるしダンスも歌もできる」と互いに褒め合い、仲の良さをアピールしていた。若槻千夏（42）も出席。