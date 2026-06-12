イランでの戦争を背景に、インドと米国の関係悪化が加速している/Getty Images（CNN）米国による商業用原油タンカーへの攻撃でインド人船員3人が死亡したことを受け、インド国内で怒りの声が広がっている。それでなくても緊張状態にあったインドと米国との関係に、新たな摩擦が加わった形だ。10日午前、タンカー「M/Tセッテベッロ」はイラン産原油を積載してオマーン湾を航行中だった。そこへ米軍機が同船の機関室に精密誘導兵器を