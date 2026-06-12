『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『グルメバーガー』横浜に集結3日間開催…日本一決定戦も」についてお伝えします。◇◇◇12日（金）から横浜で開催されるグルメバーガーの祭典。会場では、グルメバーガー日本一を決める試合を生で観戦できます。優勝者は10月、アメリカで開催されるフードスポーツの世界大会に日本代表として出場します。また、会場では27店舗のグルメバーガーが楽しめます。守下綾乃（ne