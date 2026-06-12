参政党とチームみらいは12日、企業・団体献金を全面的に禁止することを盛り込んだ政治資金規正法の改正案を衆議院に共同で提出しました。政治資金規正法の改正案をめぐっては、3月に中道改革連合と国民民主党が企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県連に限定し、上限は年間1億円、同じ政治団体への寄付は上限を2000万円とする法案を提出しています。また、今月10日には与党が、政治資金の在り方を議論する有識者会議を国会に