（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１２日、米大リーグのオスバルド・ビド投手（３０）＝１９０センチ、７９キロ、右投げ右打ち＝と、同じくヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝１９３センチ、１１３キロ、右投げ右打ち＝と契約したと発表した。背番号はビドが「４２」、エンカーナシオンが「６９」に決まった。共にドミニカ共和国出身で、ビドはパイレーツ在籍時の２０２３年にメジャーデビューし、今季途中からはホワイトソッ