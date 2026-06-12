女優久保田磨希（53）が12日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。「私のドラマデビュー作『いのちの現場から』シリーズの主役が中村玉緒さんでした」と書き出し「6月2日にアップしたスタッフの皆さんとのご飯会の時に『有名な俳優さんも無名の私も分け隔てなく接してくださった』と感謝の言葉を話したと書きましたが、中村玉緒さんがまさにそうでした