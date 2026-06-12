山下大輝が、恒例のイベント＜DAIKING Festa Vol.5＞を2026年11月1日（日）に東京・ニッショーホールで開催することが発表された。今年アーティスト活動5周年を迎える山下大輝は、2021年にTVアニメ『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』エンディング主題歌「Tail」でアーティストデビュー。同年6月に1st EP『hear me?』で自身の新たな表現の扉を開いた。 もともと音楽を学ぶために上京し、その後声優という表現の世界