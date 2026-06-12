アニメ『結界師の一輪華』が、2027年1月より放送されることが決定。ティザービジュアル第2弾、特報が公開された、メインキャストは鬼頭明里＆戸谷菊之介に決定。撮り下ろしキャストビジュアルも到着した。【動画】鬼頭明里＆戸谷菊之介のキャラクターボイスを初解禁！アニメ『結界師の一輪華』特報本作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主・朔に契約結婚を迫られることをきっか