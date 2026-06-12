アイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの＝１８）が１２日、都内で行われたファースト写真集「ＲＵＮＯ」の取材会に登場した。写真集は、女優の松岡茉優がプロデュース。経緯について豫風は「大阪公演に松岡さんが直々に来てくださって、『瑠乃ちゃんには世界観を作る魅力がある。そこを写真集におさめたい』っておっしゃってくださった」と説明。その時「松岡さんの目がキラキラで、マジでガチな顔