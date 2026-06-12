10月3日・4日に開催されるアイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』より、第6弾描き下ろしキャラクタービジュアル「大和守安定 イメージオンアイスver.」が解禁された。【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル本公演は、『刀剣乱舞』シリーズ初のアイスショー。「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑み、刀剣男士たちが銀盤を縦横無尽に駆け巡りながら「一閃」を繰り広げる。公開された「大和