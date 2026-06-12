12日に開幕したサッカーのワールドカップ。奥能登の中学生たちが、震災の経験を伝えるため、大会の舞台となるアメリカに出発しました。12日、のと里山空港では…ワールドカップの舞台となるアメリカへと旅立ったのは、ボランティア団体に招待された奥能登の中学生たち。生徒たちは、日本代表の初戦を観戦するほか、現地の人たちに被災した体験や能登の現状を伝える予定です。 ■参加する中学生は…：「こん