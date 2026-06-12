有澤樟太郎、別所哲也が出演する池井戸潤原作のミュージカル『民王』より、ビジュアル第1弾とスポット映像が解禁された。【動画】総理大臣と大学生の息子が入れ替わり!?ミュージカル『民王』スポット映像本作は、2010年に刊行された池井戸潤の同名長編小説を原作とするミュージカル。内閣総理大臣の息子で、ある日突然父親と人格が入れ替わってしまう大学生・武藤翔役を有澤、現職総理大臣である父・武藤泰山役を別所が務め