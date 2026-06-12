毎年、6月9日の誕生日の時期に合わせてワンマンライブを開催している森 大翔。23歳の誕生日を迎えた今年は、誕生日当日、＜A day of YAMATO 69/26＞と題した弾き語り形式のライブをSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催した。当日の模様をオフィシャルからのレポートでお届けしよう。◆ライブ写真なお、同公演のソールドアウトを受け、6月5日には、大阪のMusic Club JANUSにて追加公演も開催された。この2公演の会場では、彼の新章幕