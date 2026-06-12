タレントのミッツ・マングローブが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。過去に炎上した自身の発言を振り返った。この日の「週間バズリニュース」のコーナーでは、様々なニュースから派生した問題点について「ある」か「ない」かで答えるコーナーを展開。その中で「あなたは理不尽な炎上をしたことがありますか？」という質問に「ある」の札を高々と上げたミッツ。「私は