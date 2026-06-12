１３日の阪神４Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）で、メイショウタカネ（牝３歳、栗東・岡田稲男厩舎、父レイデオロ）がデビューする。兄には２２年、２３年の帝王賞連覇などダート界で活躍したメイショウハリオや、２４年の天皇賞・春をはじめ、芝の長距離路線で実績を残したテーオーロイヤルがいる。芝、ダートともに実績を残す母系で、同馬は芝１８００メートルでデビュー。適性を見定めるためにも、初戦の