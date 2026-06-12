ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの）が１２日、都内で初写真集「ＲＵＮＯ」の発売記念イベントを開催した。発売を迎え「人生の中で写真集を出すことがあると思ってなかったので、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔。自己採点は「４２００点です。よっふー（４２）です」と声を弾ませた。写真集は大のハロプロファンとして知られる女優・松岡茉優の提案に