黒夢が、SAINT Mxxxxxxとのコラボレーション第三弾Tシャツと、N.HOOLYWOODとのコラボレーションによる清春愛用アームカバー復刻モデルをリリースした。リリースされた黒夢オフィシャルグッズは、SAINT Mxxxxxxとのコラボレーション第三弾Tシャツ“黒夢 × SAINT Mxxxxxx CORKSCREW2026 Tshirts”と、N.HOOLYWOODとのコラボレーションアイテム“黒夢 × N.HOOLYWOOD Armcover”だ。“黒夢 × SAINT Mxxxxxx CORKSCREW2026 Tshirts”