大相撲の秀ノ山部屋が１２日、東京・墨田区の部屋で稽古を行った。２４年１０月の部屋創設から１年半以上が経過。師匠の秀ノ山親方（元大関・琴奨菊）が、ここまでの歩みを振り返った。秀ノ山部屋は在籍するほとんどが１０代で、中学を卒業後に入門をしてきた力士も多い。稽古は体づくりを目的に、親方が自ら考えた独自のメニューで行われている。秀ノ山親方は「１５歳などの若い力士が多いので、基礎基本をしっかりやって、３