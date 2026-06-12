10-FEET主催＜京都大作戦 2026＞が2026年7月4日および5日、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて開催される。開催の1週間前となる6月28日にFM802番組 802 BINTANG GARDENにて『京都大作戦 10-FEETのわちゃわちゃラジオ』の放送が決定した。当日は10-FEETが3人で生放送する。番組では“あなたが目撃した京都大作戦珍場面”を募集中だ。これまでの名場面・珍場面も番組内で届けられるとのこと。なお、放送時間限定