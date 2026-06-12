◆第９７回都市対抗野球大会近畿２次予選第４代表トーナメント２回戦ミキハウス４―１パナソニック（１２日・大阪シティ信用金庫スタジアム）今季限りでの休部が決まっている社会人野球のパナソニックが、大阪シティ信用金庫スタジアムで行われた都市対抗近畿２次予選、第４代表決定トーナメント２回戦でミキハウスに敗れ、予選敗退が決まった。６月５日に行われた第１代表決定戦の１回戦でニチダイに１―４で敗戦。第４代