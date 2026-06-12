クラシックユニットTSUKEMENのリーダーを務めるヴァイオリン奏者TAIRIKが、7月29日（水）にソロメジャーデビューすることが決定した。TAIRIKは数多くの格式高いオーケストラとの共演や、ソロ活動で活躍する傍ら、TSUKEMENでの活動はもちろん、同じくヴァイオリン奏者・古沢巌と組む「品川カルテット」や、ヴァイオリン奏者・水谷晃とのデュオ「MIZUTANI×TAIRIKU」など幅広い活動で話題を集める。歌手・さだまさしの長男という音楽