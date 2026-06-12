韓国対チェコの空席が物議を醸す北中米ワールドカップ（W杯）の開幕戦が行われた現地時間6月11日、英紙「イブニング・スタンダード」は、チケット価格の不当な高騰によってスタジアムに大量の空席が発生している現状を報じた。国際サッカー連盟（FIFA）が設定した高額な価格設定に対し、ファンからは怒りの声が噴出しており、主催国側にとって「恥ずべき事態」になっていると伝えている。問題視されているのは、メキシコのグア