ギタリストSAKIのソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』から、MVが公開となった。本日公開となったMV「PLUVIA」は、ラテン語で「雨」を表す“PLUVIA”という言葉が持つ世界観を表すかのように、SAKIがギターを携えながら雨の中で湖畔に佇み、まるで静かな森の中に音楽が鳴り響き花が芽吹いていくような映像となっている。こちらのMVはアルバムの初回生産限定デラックス盤Blu-rayに収録され、そのほかにMVメイキング映像や、昨年2