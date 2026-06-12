タレントのヒロミが食事会の様子を公開。そのメンバーが豪華すぎると話題になっている。ヒロミは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「のりちゃん所さん大島さんなんとＴＫもーーー！」とつづり、「とんねるず」の木梨憲武、タレントの所ジョージ、フリーアナウンサーの大島由香里、ミュージシャンで音楽プロデューサーの小室哲哉と笑顔で写る自撮りショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「おじさま達の