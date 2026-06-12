◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル予選第３組が行われ、城西大の柴田侑（４年）が１３分２８秒０５で１位通過した。日体大ＯＢの池田耀平（花王）、中大ＯＢの中野翔太（ホンダ）、早大ＯＢで昨年覇者の井川龍人（旭化成）、中大の藤田大智（４年）、創価大の小池莉希（４年）が決勝に進出した。序盤から積極的に先頭を走った溜池一太（ＳＧＨ）は１１位、今年１月の第１０