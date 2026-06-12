ついつい隠したくなる白髪も、発想を変えてみればデザインとして楽しめるように！ ハイライトや透明感のあるカラーと馴染ませて、ナチュラルに活かしてみませんか？ 白髪が徐々に増えても、かえって自分らしいカラーを育てる楽しみになりそう。挑戦しやすい色合いを中心に、40・50代へのオススメスタイルを紹介します。 塗りつぶさず繊細な筋感をプラス 表参道で白髪ぼかしをメインに提案している@sakosakos