岐阜県恵那市の中央自動車道で、大型トラックが燃え、上り線は現場付近で通行止めとなっています（12日午後6時半時点）。 【写真を見る】大型トラックが炎上… 運転手｢タイヤから出火した｣と通報 岐阜･恵那市の中央自動車道 （荘司和也カメラマン）「恵那市の中央道です。トラックが燃えて煙が上がっています」 「タイヤから出火した」 きょう午後1時前、恵那市長島町の中央自動車道・上り線を走行していた大型トラックの運転