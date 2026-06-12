陸上・日本選手権が開幕今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権が12日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで開幕。男子の中長距離で早稲田大のスーパールーキーが快走し、X上で話題になっている。男子1500メートル予選2組。早稲田大1年の本田桜二郎は、強烈なラストスパートで1位となり、3分37秒53の自己ベストをマーク。全体トップのタイムで13日の決勝に駒を進め、「自分がレースを動かしたわけじゃないんですけど