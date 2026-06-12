女優の足立梨花が１２日までに自身のインスタグラムを更新。昨年大流行した中国発のキャラクター、「ラブブ」に囲まれたインパクトのある写真を公開し話題になっている。「ラブブ〜」とつづった足立は、東京・麻布台ヒルズで開催されている「ラブブ」の１０周年記念イベントを訪れた時の様子を投稿。足立は顔に両手をあて大量の「ラブブ」に囲まれた写真や展示されているキャラクターの写真などをアップした。この投稿には多