2026年6月21日（日）、東京・新宿LOFTにて＜GOLDEN ROCK FESTIVAL 2026 Summer＞が開催される。2024年のスタート以来、日本のハードロック／ヘヴィメタルシーンの「今」を発信し続けてきたGOLDEN ROCK FESTIVAL（GRF）。2026年夏公演は、これまで以上に特別な意味を持つ。Dragonステージのヘッドライナーを務めるEARTHSHAKERは、1983年6月21日にデビューアルバム『EARTHSHAKER』を発表。GRF開催日である2026年6月21日は、まさにデ