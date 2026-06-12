アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠が１２日までに自身のインスタグラムを更新。韓国で手に入れたというアイテムを紹介した。「韓国でＧＥＴしたものたち最近は夏なので水色のものが増えてくよ」とつづった川本はレンズの大きなメガネをかけ、襟付きの水色のシャツを着用した写真をアップした。この投稿にファンからは「普段オレンジでパァって感じだから淡い感じの色味も良いですね」「メガネえみる