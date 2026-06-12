2018年のサッカーW杯ロシア大会「日本―セネガル」戦でゴール裏で観戦中に枠を外して飛んで来たシュートを見事なヘディングで打ち返したことで世界の話題となったお笑いコンビ・カカロニのすがや(菅谷直弘＝35)が12日、自身のインスタグラムを更新し、この日、けがのために代表離脱を発表した主将でMFの遠藤航(33)＝リバプール＝にエールを贈った。 【写真】もう懐かしい…2018年、W杯ロシ