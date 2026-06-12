ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの豫風瑠乃（よふう・るの／18）が12日、都内で行われたファースト写真集「RUNO」（オデッセー出版）発売記念イベントに登壇。今作をプロデュースした松岡茉優が選んだ衣装を身にまとった。【全身ショット】かわいい！松岡茉優が選んだワンピースを着る豫風瑠乃今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡のプロデ