ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの豫風瑠乃（よふう・るの、18）が12日、都内で行われたファースト写真集「RUNO」（オデッセー出版）発売記念イベントに登壇。今作をプロデュースした松岡茉優とのエピソードを披露した。【写真】シアー衣装が大人っぽい！笑顔を見せる豫風瑠乃初めて写真集を出すことになり、豫風は「パフォーマンスやライブの人間だと思っていたので、出す機会があるとは思ってい