昨年4月に女子高校生が車で連れ去られ、覚醒剤を注射された後に性的暴行を受けた事件の裁判員裁判が10日、福岡地裁小倉支部で行われた。検察側は懲役18年を求刑したが、SNSには「軽すぎる」といったコメントが殺到している。 事件は昨年4月7日、福岡県直方市の路上で起きた。無職の橘聡被告は、高校生に「アンケートに答えたら1万円あげる」などと声をかけ、車に乗せて誘拐。スーパーの多目的トイレでわいせつ