ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの豫風瑠乃（よふう・るの、18）が12日、都内で行われたファースト写真集「RUNO」（オデッセー出版）発売記念イベントに登壇。撮影の難しさを語った。【写真】写真集を手に…にっこり笑顔がかわいい豫風瑠乃今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡茉優のプロデュースのもと、アートディレクションは吉良進太郎