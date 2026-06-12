宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１２日、日本の主力ロケット「Ｈ３」６号機の打ち上げに成功した。ロケットは予定の軌道に投入され、国内外の大学や企業が開発した６基の超小型衛星も正常に分離した。Ｈ３の打ち上げは昨年１２月に失敗した８号機以来、半年ぶり。日本は人工衛星などを自力で宇宙に送る手段がない状況から脱した。６号機は１２日午前９時５３分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。第１段エ