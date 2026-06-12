関東では各地でゲリラ雷雨が発生。都内で冠水被害も出ました。このあとの帰宅の時間帯も警戒が必要です。横殴りの雨のように見えますが、降っているのはひょう。12日午後0時半過ぎ埼玉・飯能市では天気が急変。激しいひょうが降り出しました。アスファルトをたたき付けるひょうで道路が冠水。白い粒が濁流のように流れ出し、車が通るたびに大きな水しぶきが上がります。また、歩道はひょう交じりの雨水があふれ出します。道路がひ