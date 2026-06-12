子煩悩なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で180万7000回再生を突破し、「自分が産んだと思ってそうw」「最高のベビーシッター」「ジブリの世界過ぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんをジーっと見つめる大型犬→『自分が産みました』と勘違いしている光景】 赤ちゃんを見つめるわんこ TikTokアカウン