ブランド誕生から40周年を迎えるパイオニアの「カロッツェリア」。節目となる2026年は、ディスプレイオーディオやカーナビなど、新製品が多数登場した。本稿では、「Dolby Atmos」による空間オーディオに対応したディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」をはじめ、4000台限定の「サイバーナビ LIMITED EDITION」などを紹介する。 4chスピーカーで立体音響、ステレオ音源の擬似立体