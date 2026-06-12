山形県内、きょうは遊佐町や金山町、山形市でクマが目撃されました。 【写真を見る】【現場動画】小学校からわずか200メートルの場所でクマ目撃近くには足跡らしきものも見つかる（山形市） 山形市の目撃現場は学校からおよそ２００メートルの場所で、取材を進めると現場付近では動物のものとみられる足跡もありました。 西村雛妃アナウンサー「こちらの小学校から約２００メートル離れた、さほど距