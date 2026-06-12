Jリーガーが韓国代表のワールドカップ白星発進の立役者となった。FIFAワールドカップ2026・グループA第1節が現地時間11日に行われ、韓国代表はチェコ代表と対戦した。一進一退の攻防が続く中、59分にロングスローから先制を許したが、8分後にファン・インボムが巧みな抜け出しから同点弾。80分にはファン・インボムのグラウンダーのクロスに反応したオ・ヒョンギュが倒れ込みながらネットを揺らし、2−1の逆転勝利を飾った。