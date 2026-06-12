人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）分け隔てない対応こそ運気改善のカギ。誰にでも笑顔を向けよう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）気疲れでグッタリ……。今日は親しい人とだけ付き合うようにしてみて。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ