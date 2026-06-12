まざまざとパワーを見せつけた大谷。負傷には心配の声が挙がっている(C)Getty Images現地時間6月11日、ドジャースの大谷翔平は、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の13号ソロを含む2打数2安打1打点、2四球と躍動。「左膝の炎症」で7回に途中交代したが、最近の好調ぶりには、米記者も熱い視線を注いでいる。【動画】これが入るのか…！大谷翔平が2戦連発13号ソロを放つシーンをチェック3回1死の第2