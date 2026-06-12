16日のアユ漁解禁を前に、金沢市の浅野川では12日、生育具合や遡上の状況を確認するため、試し釣りが行われました。金沢市を流れる浅野川は犀川や森下川と並んでアユの釣り場として知られ、毎年、漁の解禁後は県内外から多くの釣り人が訪れます。12日の試し釣りでは、川を管轄する金沢漁業協同組合の組合員9人が、アユの縄張り意識を利用して仕掛けた友釣りや毛針を使ってアユを釣り上げ、生育具合や遡上の状況を確認しました。水