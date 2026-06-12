タレントのはるな愛さんは6月11日、自身のInstagramを更新。同じくタレントのアレンさんに美容院で遭遇したことを報告し、ツーショットを公開しました。【写真】美容院でのはるな愛＆アレン「凄く素敵で魅力的」はるなさんは「渋谷の今大人気のイケている美容室 #lapis で偶然に一緒のサロンだったアレンちゃん」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が、アレンさんとのツーショットです。「この頭だから挨拶したいけど。