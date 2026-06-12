もっとちゃんとお礼を言えばよかった――。【まさかの神対応】幼児2人を抱える私を、追い抜いて店に入っていった不良グループモヤモヤしつつ後に続くと…彼女がそう思い続けているのは、生まれて間もない息子を抱いているときに出会った女性に対して。広島県在住の40代女性（投稿時）・Nさんの体験談。＜Nさんからのおたより＞20年ほど前、息子が産まれて4か月ぐらいの頃。里帰り出産から嫁ぎ先の家に戻り、夫と3人の生活を送っ