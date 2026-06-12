◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムはこの日、レイエス選手やカストロ選手、ラオ投手の母国であるドミニカ共和国の魅力を届けるドミニカ共和国DAYを開催。試合前には、両チームのドミニカ共和国出身の選手による陽気なファーストピッチが行われました。ファーストピッチの前には駐日ドミニカ共和国大使のエドワード・アニバル・ペレス・レジェスさんが挨拶の言葉を述べ、いざピッチ